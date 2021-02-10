Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.10.2025 12:01:56

Nordex Buy

Nordex
24.87 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Kim reagierte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts auf die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.60 € 		Abst. Kursziel*:
5.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.63%
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse