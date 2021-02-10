Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
24.16CHF
9.66CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
29.10.2025 12:01:56
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Kim reagierte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts auf die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.60 €
|
Abst. Kursziel*:
5.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.63%
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
