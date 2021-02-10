Nordex 24.87 CHF 0.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Kim reagierte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts auf die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/ajx;

