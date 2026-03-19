Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag verliert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1.98 Prozent auf 5’623.34 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4.844 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.744 Prozent schwächer bei 5’694.15 Punkten in den Handel, nach 5’736.85 Punkten am Vortag.

Bei 5’694.15 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’577.15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.62 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’059.62 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Stand von 5’760.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’507.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3.88 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’199.78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’543.42 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3.54 Prozent auf 23.87 EUR), Enel (-0.15 Prozent auf 9.52 EUR), Deutsche Börse (-0.32 Prozent auf 248.10 EUR), Deutsche Telekom (-0.40 Prozent auf 32.41 EUR) und SAP SE (-0.74 Prozent auf 160.24 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5.62 Prozent auf 37.73 EUR), Airbus SE (-4.23 Prozent auf 163.00 EUR), Siemens Energy (-4.14 Prozent auf 145.80 EUR), UniCredit (-4.06 Prozent auf 61.00 EUR) und adidas (-3.88 Prozent auf 132.70 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’879’196 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 459.033 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch