Nokia Aktie
5.22CHF
-0.08CHF
-1.58 %
19.01.2026
BRXC
20.01.2026 06:05:53
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Finnen dürften stark ausgefallen sein, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025. Er sieht jedoch gewisse Enttäuschungsrisiken bei den Signalen für 2026. Üblicherweise plane der Netzwerkausrüster ziemlich konservativ./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.64 €
|
Abst. Kursziel*:
22.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.79%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Aktien in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5.22
|-1.58%
