Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

5.22
CHF
-0.08
CHF
-1.58 %
19.01.2026
BRXC
20.01.2026 06:05:53

Nokia Overweight

Nokia
5.22 CHF -1.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Finnen dürften stark ausgefallen sein, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025. Er sieht jedoch gewisse Enttäuschungsrisiken bei den Signalen für 2026. Üblicherweise plane der Netzwerkausrüster ziemlich konservativ./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.64 € 		Abst. Kursziel*:
22.34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.79%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

