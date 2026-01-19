Nokia 5.22 CHF -1.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Finnen dürften stark ausgefallen sein, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025. Er sieht jedoch gewisse Enttäuschungsrisiken bei den Signalen für 2026. Üblicherweise plane der Netzwerkausrüster ziemlich konservativ./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT



