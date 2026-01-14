Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
5.34CHF
0.09CHF
1.73 %
13:00:52
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.01.2026 11:14:54
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.70 €
|
Abst. Kursziel*:
14.00%
|
Rating update:
Equal-weight
|
Kurs aktuell:
5.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.48%
|
Analyst Name::
Terence Tsui
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|11:14
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5.34
|1.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
Stellantis Neutral
|12:00
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
MTU Aero Engines Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
RENK Neutral
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy