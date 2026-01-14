Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’484 0.1%  SPI 18’577 0.2%  Dow 49’150 -0.1%  DAX 25’249 -0.2%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6’034 0.5%  Gold 4’615 -0.2%  Bitcoin 77’403 -0.3%  Dollar 0.8010 0.1%  Öl 64.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Lufthansa-Aktie höher: Iran und Irak werden umflogen - Verdi fordert mehr Gehalt für Bodenpersonal
Neutral-Analyse: Merrill Lynch & Co., Inc. bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
BMW-Aktie erhält von Merrill Lynch & Co., Inc. Bewertung: Underperform
Daimler Truck erhält mit Arquus Grossauftrag für Militärlaster - Aktie leichter
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Suche...
eToro entdecken

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

5.34
CHF
0.09
CHF
1.73 %
13:00:52
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 11:14:54

Nokia Overweight

Nokia
5.34 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nokia

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nokia-Kurs >5 >10 >15
Fallender Nokia-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
6.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.70 € 		Abst. Kursziel*:
14.00%
Rating update:
Equal-weight 		Kurs aktuell:
5.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.48%
Analyst Name::
Terence Tsui 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:14 Nokia Overweight Morgan Stanley
13.01.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
19.12.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen