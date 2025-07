NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,60 auf 5,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sandeep Deshpande passte sein Bewertungsmodell für den finnischen Telekomindustrie-Ausrüster in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Quartalszahlen und den verdüsterten Jahresausblick an. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027. Dabei berücksichtigte er den schwächeren US-Dollar, Zolleinflüsse und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten./rob/edh/la;