Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Giles Thorne betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Anlagehintergrund bei dem Essenlieferanten sei der komplexeste, den er jemals behandelt habe. Die Botschaft der jüngsten Zahlen sei aber klar: Der Fokus auf Produktinvestitionen sorge dafür, dass das Unternehmen in schwierigen Märkten nicht nur überlebe, sondern floriere. Das schaffe Anreize für weitere Investitionen, die aber in maßvollem Rahmen bleiben dürften./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.01 €
|
Abst. Kursziel*:
74.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.03%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
17:58
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:06