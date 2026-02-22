NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Giles Thorne betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Anlagehintergrund bei dem Essenlieferanten sei der komplexeste, den er jemals behandelt habe. Die Botschaft der jüngsten Zahlen sei aber klar: Der Fokus auf Produktinvestitionen sorge dafür, dass das Unternehmen in schwierigen Märkten nicht nur überlebe, sondern floriere. Das schaffe Anreize für weitere Investitionen, die aber in maßvollem Rahmen bleiben dürften./rob/tih/he;