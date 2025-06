NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die nach wie vor wichtigste Frage sei, ob der Turnaround bei dem Sportartikelkonzern bereits funktioniert, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen in dieser Woche./edh/jha/;