SMI 13'057 0.2%  SPI 17'920 0.0%  Dow 48'114 -0.6%  DAX 24'077 -0.6%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5'718 -0.6%  Gold 4'304 0.0%  Bitcoin 69'841 1.6%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 58.8 -2.5% 
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

112.91
CHF
0.35
CHF
0.31 %
17:29:59
BRXC
16.12.2025 20:38:08

VINCI Buy

VINCI
112.91 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Zwar habe der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci zugenommen im Jahresvergleich, sei im Monatsvergleich aber zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Autobahnverkehr auf den Mautstraßen von Vinci sei schwach gewesen./ck/rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
120.80 € 		Abst. Kursziel*:
15.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.62%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

