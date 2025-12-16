NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 248 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Bei der Sartorius-Tochter geht sie von einer Fortsetzung der soliden Umsatzdynamik mit einer weiteren Margenausweitung aus./ck/men;