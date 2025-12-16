Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 248 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Bei der Sartorius-Tochter geht sie von einer Fortsetzung der soliden Umsatzdynamik mit einer weiteren Margenausweitung aus./ck/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
208.20 €
Abst. Kursziel*:
17.68%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
208.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.68%
Analyst Name::
Susannah Ludwig
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
31.10.25
|Wie Experten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025 (EQS Group)
15.10.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
31.07.25
|Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
07.07.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)