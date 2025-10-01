Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nike Aktie 957150 / US6541061031

01.10.2025 07:45:34

Nike Buy

Nike
57.37 CHF 3.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Just Buy It", titelte Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen - in Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It". Der Wendepunkt beim Sportartikelkonzern sei da. Die Amerikaner arbeiteten daran, ihre Marke langfristig zu stärken. Das erste Quartal zeige, dass die Produktstrategien erfolgreich sind./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 115.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 69.73 		Abst. Kursziel*:
64.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 69.76 		Abst. Kursziel aktuell:
64.85%
Analyst Name::
Randal Konik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

