NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Just Buy It", titelte Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen - in Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It". Der Wendepunkt beim Sportartikelkonzern sei da. Die Amerikaner arbeiteten daran, ihre Marke langfristig zu stärken. Das erste Quartal zeige, dass die Produktstrategien erfolgreich sind./tih/ag;