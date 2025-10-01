Nike Aktie 957150 / US6541061031
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Just Buy It", titelte Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen - in Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It". Der Wendepunkt beim Sportartikelkonzern sei da. Die Amerikaner arbeiteten daran, ihre Marke langfristig zu stärken. Das erste Quartal zeige, dass die Produktstrategien erfolgreich sind./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
Unternehmen:
Nike Inc.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 115.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 69.73
Abst. Kursziel*:
64.92%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 69.76
Abst. Kursziel aktuell:
64.85%
Analyst Name::
Randal Konik
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
30.09.25
|Nike thumps expectations despite 31% fall in earnings (Financial Times)
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie (finanzen.net)
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
25.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
25.09.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|08:32
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
