NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Er sehe den Streaminganbieter weiterhin positiv, nachdem dieser sich die Übertragungsrechte für Spiele der National Football League (NFL) am ersten Weihnachtsfeiertag gesichert habe, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;