BP Aktie 844183 / GB0007980591

4.56
CHF
-0.05
CHF
-1.13 %
10:31:59
BRXC
18.12.2025 10:13:54

BP Sector Perform

BP
4.56 CHF -1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Es sei etwas überraschend, dass der neue Verwaltungsratsvorsitzende nur wenige Wochen nach seinem Antritt beim Ölkonzern mit dem jetzt verkündeten Chefwechsel schon solch große Umbrüche ins Rollen bringe, obwohl er mit der Branche nur wenig Erfahrung habe, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem aktivistischen Aktionär im Rücken sei diese Maßnahme aber wohl eher eine Frage des "Wann" als des "Ob" gewesen./tav/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4.26 £ 		Abst. Kursziel*:
17.28%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4.28 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.95%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:13 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10:12 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 BP Overweight Barclays Capital
12.12.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
CHF
