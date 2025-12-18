Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44.47 €
|
Abst. Kursziel*:
37.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.95%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
