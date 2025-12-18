LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf;