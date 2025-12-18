Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'050 0.2%  SPI 17'930 0.2%  Dow 47'886 -0.5%  DAX 24'016 0.2%  Euro 0.9318 -0.2%  EStoxx50 5'702 0.4%  Gold 4'322 -0.4%  Bitcoin 69'350 1.3%  Dollar 0.7949 -0.1%  Öl 59.6 -1.8% 
Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

40.96
CHF
0.48
CHF
1.19 %
12:51:37
SWX
Siemens Healthineers
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

