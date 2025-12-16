BP Aktie 844183 / GB0007980591
4.56CHF
-0.05CHF
-1.13 %
10:31:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.12.2025 10:12:24
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Nach dem frisch verkündeten Chefwechsel dürfte der Markt den Veränderungen vermutlich aufgeschlossen gegenüber stehen, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von einer "offenen Tür" für neue Sichtweisen auf die strategische Agenda des Ölkonzerns - die Investoren dürften dies begrüßen./rob/tav/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.26 £
|
Abst. Kursziel*:
12.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.27%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
11:08
|BP turns to outsider Meg O’Neill to simplify sprawling empire (Financial Times)
|
11:08
|BP turns to outsider Meg O’Neill to simplify sprawling empire (Financial Times)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse London: FTSE 100 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
17.12.25
|BP replaces CEO Murray Auchincloss after less than two years (Financial Times)
|
17.12.25
|BP replaces CEO Murray Auchincloss after less than two years (Financial Times)
|
17.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.56
|-1.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:48
|
Barclays Capital
Rheinmetall Overweight
|10:13
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|10:12
|
Deutsche Bank AG
Douglas Buy
|10:12
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Neutral
|09:48
|
Warburg Research
Brenntag Buy
|09:45
|
Warburg Research
Alzchem Group Buy
|09:34
|
UBS AG
RATIONAL Buy