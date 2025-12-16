Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BP Aktie 844183 / GB0007980591

4.56
CHF
-0.05
CHF
-1.13 %
10:31:59
BRXC
18.12.2025 10:12:24

BP Neutral

BP
4.56 CHF -1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Nach dem frisch verkündeten Chefwechsel dürfte der Markt den Veränderungen vermutlich aufgeschlossen gegenüber stehen, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von einer "offenen Tür" für neue Sichtweisen auf die strategische Agenda des Ölkonzerns - die Investoren dürften dies begrüßen./rob/tav/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4.80 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4.26 £ 		Abst. Kursziel*:
12.59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4.28 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.27%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:13 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10:12 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 BP Overweight Barclays Capital
12.12.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
