Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Nach dem frisch verkündeten Chefwechsel dürfte der Markt den Veränderungen vermutlich aufgeschlossen gegenüber stehen, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von einer "offenen Tür" für neue Sichtweisen auf die strategische Agenda des Ölkonzerns - die Investoren dürften dies begrüßen./rob/tav/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.