18.12.2025 10:12:44
Douglas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate der Parfümeriekette seien im Rahmen der durchschnittlichen Marktprognosen ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick sei aber etwas schwächer als erwartet./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas Buy
|
Unternehmen:
Douglas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Douglas
|
14.08.25
|Douglas: Konsumzurückhaltung schwindet - Aktie zieht an (AWP)
|
14.08.25
|Douglas macht eine Milliarde Euro Umsatz - Leicht optimistischer für Wachstum (AWP)
|
30.07.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
30.07.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.07.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
11.07.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Douglas
|10:12
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
