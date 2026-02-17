Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die aufgebesserte Offerte des Medienkonzerns Paramount Skydance für Warner Bros Discovery sei dem Gebot des Streamingriesen Netflix überlegen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seiner Einschätzung. Netflix habe allerdings die Möglichkeit, sein Gebot ebenfalls zu verbessern - die Bilanz und die Barmittel gäben das her. Allerdings wolle kein Bieter einen überteuerten Preis bezahlen./gl/ag;
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 77.00
|
Abst. Kursziel*:
49.35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 77.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.28%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
