Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’984 0.5%  SPI 19’220 0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’285 0.0%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’153 -0.1%  Gold 5’179 0.0%  Bitcoin 51’394 -1.5%  Dollar 0.7726 -0.2%  Öl 72.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hypoport-Aktie legt zu: Gewinn soll 2026 weiter steigern
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Rolls-Royce-Aktie etwas fester: Gute Geschäfte mit Notstrom und Panzermotoren
Darum schwächelt der Dollar gegenüber dem Franken und Euro
BASF-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
Suche...
Plus500 Depot

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

70.90
CHF
6.09
CHF
9.39 %
12:11:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 10:19:53

Netflix Kaufen

Netflix
70.90 CHF 9.39%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir begrüßen den Rückzug aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery, der mit einer Milliardenzahlung versüßt wird", schrieb Markus Leistner am Freitag. "Dies eröffnet dem Streamingdienst die Möglichkeit, das ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem höheren Volumen aufleben zu lassen."/rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5
Fallender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 84.59 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 84.62 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?