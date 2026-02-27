Netflix 70.90 CHF 9.39% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir begrüßen den Rückzug aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery, der mit einer Milliardenzahlung versüßt wird", schrieb Markus Leistner am Freitag. "Dies eröffnet dem Streamingdienst die Möglichkeit, das ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem höheren Volumen aufleben zu lassen."/rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



