Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
66.09CHF
-0.82CHF
-1.23 %
14:19:47
BRXC
23.01.2026 12:01:36
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Laurent Yoon bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf ein Webinar mit einem Branchenexperten zum Thema KI-Einfluss auf Hollywood. KI werde Hollywood nicht ersetzen, sondern die Industrie unterstützen und mit ihr wachsen. Zudem werde KI zu einem echten Content-Generator bei niedrigen Kosten./mis/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 83.54
|
Abst. Kursziel*:
37.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 83.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.66%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
