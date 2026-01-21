NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Laurent Yoon bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf ein Webinar mit einem Branchenexperten zum Thema KI-Einfluss auf Hollywood. KI werde Hollywood nicht ersetzen, sondern die Industrie unterstützen und mit ihr wachsen. Zudem werde KI zu einem echten Content-Generator bei niedrigen Kosten./mis/gl;