23.01.2026 12:01:36

Netflix Outperform

Netflix
66.09 CHF -1.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Laurent Yoon bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf ein Webinar mit einem Branchenexperten zum Thema KI-Einfluss auf Hollywood. KI werde Hollywood nicht ersetzen, sondern die Industrie unterstützen und mit ihr wachsen. Zudem werde KI zu einem echten Content-Generator bei niedrigen Kosten./mis/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 115.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 83.54 		Abst. Kursziel*:
37.66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 83.54 		Abst. Kursziel aktuell:
37.66%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse