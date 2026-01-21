Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

67.76
CHF
1.76
CHF
2.67 %
11:16:57
BRXC
22.01.2026 10:25:09

Netflix Outperform

Netflix
67.76 CHF 2.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 115.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 85.36 		Abst. Kursziel*:
34.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 85.37 		Abst. Kursziel aktuell:
34.71%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:25 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.01.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
