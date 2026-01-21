Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 85.36
|
Abst. Kursziel*:
34.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 85.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.71%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
21.01.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|10:25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|67.76
|2.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:10
|
UBS AG
Danone Buy
|11:09
|
UBS AG
RELX Buy
|11:04
|
UBS AG
Diageo Neutral
|11:03
|
UBS AG
Linde Buy
|10:55
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|10:48
|
UBS AG
Volkswagen Neutral
|10:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Buy