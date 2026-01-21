Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.01.2026 14:54:18

Netflix Outperform

Netflix
67.09 CHF -4.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe das vergangene Jahr mit erwartungsgemäß soliden Resultaten beendet, die von einem enttäuschenden Ausblick auf 2026 überschattet worden seien, schrieb Laurent Yoon in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS)insbesondere wegen der prognostizierten höheren Kosten für Programminhalte./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 115.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 87.26 		Abst. Kursziel*:
31.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 85.19 		Abst. Kursziel aktuell:
34.99%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

