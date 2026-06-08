NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 128 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe zuletzt unter KI-Sorgen gelitten, schrieb James Heaney am Dienstag. Er nannte nun einige Aspekte, die sie wieder in Gang bringen könnten. Dazu zählt insbesondere eine Verbesserung der durchschnittlichen Zeit, die Kunden den Dienst nutzten. Er geht davon aus, dass der Rückgang im ersten Halbjahr 2026 moderater ausfällt als noch im zweiten Halbjahr 2025./rob/ag/ajx;