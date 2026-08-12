Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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12.08.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix gibt am Mittwochabend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 74,25 USD abwärts.
Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 74,25 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'624 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 73,58 USD. Bei 74,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'315'813 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 70,64 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,60 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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