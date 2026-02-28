Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen präsentiert
|
28.02.2026 14:17:21
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Berkshire Hathaway hat am Samstag die Bücher geöffnet. Berichtet wurde über das letzte Jahr, in dem Starinvestor Warren Buffett die Leitung der Investmentholding innehatte.
Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz von Berkshire Hathaway bei 371,44 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 371,43 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit Umsatzerlösen von 385,12 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Der Nettogewinn der Investmentholding lag bei 67,27 Milliarden US-Dollar nach 89,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Jahr. Das Ergebnis je A-Aktie betrug somit im Gesamtjahr 2025 46,56 US-Dollar, nach 61,90 US-Dollar je A-Aktie im Vorjahr. Je B-Aktie lag das EPS im abgelaufenen Jahr bei 31,04 US-Dollar, nach 41,27 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Erster Aktionärsbrief von Abel statt Buffett
Gemeinsam mit dem Jahresbericht wurde wie üblich auch der jährliche Brief an die Berkshire-Aktionäre veröffentlicht. Dieser stammt jedoch dieses Mal erstmals von Greg Abel. Zum Jahreswechsel 2025/26 hatte sich die Investorenlegende Warren Buffett vom Berkshire-Vorstandsvorsitz zurückgezogen und sein langjähriger Stellvertreter Abel hat die Leitung übernommen.
Die vielbeachtete Hauptversammlung von Berkshire Hathaway wird am 2. Mai 2026 stattfinden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Minus -- SMI letztlich über 14'000 Punkten -- DAX geht wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt ging mit hohen Gewinnen ins Wochenende, wohingegen der deutsche Leitindex den Handelstag wenig bewegt beendet. Die US-Börsen notierten im Minus. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.