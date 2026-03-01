Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Getränkestrategie
|
01.03.2026 13:04:36
Carlsberg-Aktie: Getränke werden auch in der Schweiz diversifiziert
Der Bierkonzern und Feldschlösschen-Besitzer Carlsberg reagiert auf den sinkenden Bierkonsum in Europa und der Schweiz mit einer breiteren Getränkestrategie.
Auch hierzulande setze man neben Bier verstärkt auf Softdrinks sowie alkoholfreie und alkoholarme Varianten. "Wir müssen für jede soziale Situation ein anderes Bier erfinden", sagte Poulsen. "Früher gab's vielleicht das Pub um die Ecke, und das war's. Heute sind die Möglichkeiten enorm. Und an jedem Anlass haben sie vielleicht das Bedürfnis nach einem anderen Bier."
2025 stammten erstmals nur noch 49 Prozent des Umsatzes aus klassischen Biermarken, während alkoholfreie, alkoholarme und andere Getränke die Mehrheit stellten. Wachstum erwartet Carlsberg vor allem bei alkoholfreien und Premiumbieren sowie in neuen Konsumsituationen.
Der Rückgang beim klassischen Bierkonsum hänge mit Kaufzurückhaltung und veränderten Gewohnheiten zusammen, so der Präsident. Konsumenten gingen wegen Inflation und Unsicherheit weniger aus und kauften insgesamt weniger Getränke. Langfristig bleibe Bier jedoch relevant, auch für jüngere Zielgruppen.
Poulsen zeigte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage mit stabilerer Konsumentenstimmung wieder anzieht: Die Menschen wollten trotz Krisen weiterhin ausgehen und "Spass haben".
to/
Rheinfelden (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Carlsberg A/S (B)
Analysen zu Carlsberg A/S (B)
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Minus -- SMI letztlich über 14'000 Punkten -- DAX geht wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt ging mit hohen Gewinnen ins Wochenende, wohingegen der deutsche Leitindex den Handelstag wenig bewegt beendet. Die US-Börsen notierten im Minus. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.