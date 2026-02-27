Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'014 0.7%  SPI 19'256 0.5%  Dow 48'827 -1.4%  DAX 25'284 0.0%  Euro 0.9078 -0.5%  EStoxx50 6'138 -0.4%  Gold 5'247 1.3%  Bitcoin 50'061 -4.1%  Dollar 0.7681 -0.8%  Öl 72.6 2.4% 
Autodesk Aktie 910018 / US0527691069

NASDAQ Composite-Performance 27.02.2026

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Der NASDAQ Composite notiert aktuell im negativen Bereich.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.28 Prozent auf 22’585.84 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.15 Prozent auf 22’615.43 Punkte an der Kurstafel, nach 22’878.38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22’735.78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22’538.30 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.12 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 23’817.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’214.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’544.42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2.80 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’256.76 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Anika Therapeutics (+ 13.84 Prozent auf 14.56 USD), inTest (+ 13.14 Prozent auf 11.15 USD), Netflix (+ 13.09 Prozent auf 95.66 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 13.06 Prozent auf 14.37 USD) und Autodesk (+ 5.59 Prozent auf 246.50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen DXP Enterprises (-7.76 Prozent auf 137.21 USD), Microvision (-7.44 Prozent auf 0.77 USD), FreightCar America (-7.43 Prozent auf 13.70 USD), Innodata (-7.21 Prozent auf 44.15 USD) und Zions Bancorporation (-7.12 Prozent auf 57.26 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30’932’548 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.021 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Gladstone Commercial-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

