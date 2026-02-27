Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagnachmittag

Am Freitag steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.79 Prozent im Minus bei 6’854.52 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 55.279 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.946 Prozent auf 6’843.50 Punkte an der Kurstafel, nach 6’908.86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’877.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’831.74 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.677 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’978.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’812.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’861.57 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0.058 Prozent zurück. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’002.28 Punkten. Bei 6’775.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Dell Technologies (+ 21.53 Prozent auf 147.60 USD), Block (ex Square) (+ 14.63 Prozent auf 62.51 USD), Netflix (+ 13.09 Prozent auf 95.66 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 13.06 Prozent auf 14.37 USD) und AES (+ 6.37 Prozent auf 17.29 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen United Airlines (-8.85 Prozent auf 106.13 USD), Goldman Sachs (-7.71 Prozent auf 857.40 USD), Carvana (-7.31 Prozent auf 328.04 USD), American Express (-6.89 Prozent auf 312.21 USD) und Delta Air Lines (-6.85 Prozent auf 65.68 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30’932’548 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.021 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch