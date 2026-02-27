NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung im Fokus
|
27.02.2026 20:04:01
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge
Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.
Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.70 Prozent auf 24’859.74 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.904 Prozent leichter bei 24’808.00 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’034.37 Punkten am Vortag.
Bei 24’747.25 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24’987.96 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.304 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, einen Stand von 25’939.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25’236.94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20’550.95 Punkten berechnet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1.37 Prozent abwärts. 26’165.08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 24’387.47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Netflix (+ 13.09 Prozent auf 95.66 USD), Autodesk (+ 5.59 Prozent auf 246.50 USD), Gilead Sciences (+ 4.12 Prozent auf 149.69 USD), Diamondback Energy (+ 3.44 Prozent auf 172.73 USD) und Verisk Analytics A (+ 3.25 Prozent auf 209.23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Zscaler (-13.29 Prozent auf 145.11 USD), Enphase Energy (-9.53 Prozent auf 41.41 USD), Datadog A (-4.62 Prozent auf 111.08 USD), CrowdStrike (-4.13 Prozent auf 365.37 USD) und Atlassian (-3.93 Prozent auf 76.31 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’932’548 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.021 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.83 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24’868.36
|-0.66%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- SMI letztlich über 14'000 Punkten -- DAX geht wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt ging mit hohen Gewinnen ins Wochenende, wohingegen der deutsche Leitindex den Handelstag wenig bewegt beendet. Die US-Börsen notieren im Minus. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.