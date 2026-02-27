NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.70 Prozent auf 24’859.74 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.904 Prozent leichter bei 24’808.00 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’034.37 Punkten am Vortag.

Bei 24’747.25 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24’987.96 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.304 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, einen Stand von 25’939.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25’236.94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20’550.95 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1.37 Prozent abwärts. 26’165.08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 24’387.47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Netflix (+ 13.09 Prozent auf 95.66 USD), Autodesk (+ 5.59 Prozent auf 246.50 USD), Gilead Sciences (+ 4.12 Prozent auf 149.69 USD), Diamondback Energy (+ 3.44 Prozent auf 172.73 USD) und Verisk Analytics A (+ 3.25 Prozent auf 209.23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Zscaler (-13.29 Prozent auf 145.11 USD), Enphase Energy (-9.53 Prozent auf 41.41 USD), Datadog A (-4.62 Prozent auf 111.08 USD), CrowdStrike (-4.13 Prozent auf 365.37 USD) und Atlassian (-3.93 Prozent auf 76.31 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’932’548 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.021 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.83 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch