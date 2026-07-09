Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’194 0.1%  SPI 19’969 0.2%  Dow 52’198 -0.3%  DAX 25’040 0.6%  Euro 0.9227 0.0%  EStoxx50 6’268 1.0%  Gold 4’121 1.1%  Bitcoin 50’679 0.7%  Dollar 0.8071 -0.2%  Öl 78.2 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Rüstungsdeal mit MBDA - Entwicklung von Marine-Lasern
Chip-Allianz: Micron unterstützt Globalwafers-Ausbau in den USA
Schrillen die Alarmglocken bei der NVIDIA-Aktie? GPU-Preise sacken innerhalb weniger Wochen ab
SAP-Aktie verliert: EU-Strafverfahren abgewendet
VW will nach Aufsichtsrat rasch über Sparpläne informieren - Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

51.25
CHF
1.05
CHF
2.09 %
15:09:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.07.2026 13:20:19

Nemetschek SE Overweight

Nemetschek
51.44 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George geht nach einer Diskussion mit dem Nemetschek-Chef erwartungsfroh in die Quartalsbilanz des Bausoftwareunternehmens, wie er am Mittwoch schrieb./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.65 € 		Abst. Kursziel*:
97.66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
96.43%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?