Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.90 €
|
Abst. Kursziel*:
29.53%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
57.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.65%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
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