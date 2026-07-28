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JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

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MDAX im Blick 28.07.2026 12:26:14

Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt

Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt

Der MDAX zeigt derzeit eine positive Tendenz.

thyssenkrupp
11.55 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.94 Prozent auf 32’407.05 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 352.563 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0.227 Prozent stärker bei 32’179.49 Punkten, nach 32’106.50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 32’171.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’466.67 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der MDAX mit 31’588.65 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2026, einen Stand von 30’057.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 31’029.09 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.61 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Bechtle (+ 11.46 Prozent auf 36.00 EUR), K+S (+ 5.31 Prozent auf 15.07 EUR), Nemetschek SE (+ 4.08 Prozent auf 62.45 EUR), Porsche Automobil (+ 3.25 Prozent auf 28.27 EUR) und HENSOLDT (+ 2.63 Prozent auf 85.14 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Siltronic (-5.86 Prozent auf 73.90 EUR), AIXTRON SE (-4.93 Prozent auf 36.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.57 Prozent auf 71.65 EUR), JENOPTIK (-2.55 Prozent auf 37.42 EUR) und Nordex (-2.23 Prozent auf 37.70 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’288’619 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39.178 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2.75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’020.37 19.76 SD2BJU
Short 15’318.32 13.93 S4BTCU
Short 15’909.06 8.85 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’494.69 28.07.2026 12:11:33
Long 13’849.52 19.89 SDBL0U
Long 13’507.59 13.23 S8B67U
Long 12’963.20 8.85 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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