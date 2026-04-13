Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’109 -0.6%  SPI 18’389 -0.5%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’558 -1.0%  Euro 0.9241 0.1%  EStoxx50 5’869 -1.0%  Gold 4’738 -0.2%  Bitcoin 55’922 -0.2%  Dollar 0.7903 -0.1%  Öl 101.8 8.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Beiersdorf-Aktie
Aktien von Shell, BP, ExxonMobil & Co. legen zu: Eskalation im Nahen Osten beflügelt Energiesektor
Swiss Re-Aktie rutscht dennoch zweistellig ab: SST-Quote bestätigt
GAM-Aktie: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen
Suche...
Plus500 Depot

Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

54.10
CHF
-0.90
CHF
-1.64 %
09:03:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 07:50:48

Nemetschek SE Sell

Nemetschek
52.36 CHF -7.44%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 76 auf 56 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Michael Briest betonte am Montag die Risiken langjähriger Verträge des Bausoftware-Spezialisten. Sie seien im ersten Jahr hilfreich, sorgten ab dem zweiten Jahr aber für Gegenwind und gefährdeten den bisher starken Cashflow von Nemetschek. Der Markt dürfte diese Risiken mit den KI-Verdrängungssorgen verschmelzen, glaubt der Experte./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
61.25 € 		Abst. Kursziel*:
-8.57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
56.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse