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Analysten vor Bilanz 29.07.2026 23:25:00

Ausblick: AIXTRON SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: AIXTRON SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AIXTRON SE präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

AIXTRON
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AIXTRON SE wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,110 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 38,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 EUR erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,14 Prozent auf 120,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,730 EUR, gegenüber 0,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 575,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 556,6 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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