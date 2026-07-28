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TecDAX aktuell 28.07.2026 12:26:14

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Infineon
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Am Dienstag steht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.15 Prozent im Plus bei 3’814.62 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 504.667 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.163 Prozent auf 3’802.56 Punkte an der Kurstafel, nach 3’808.76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’794.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’822.86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 3’860.16 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 3’596.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, stand der TecDAX bei 3’840.92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 11.46 Prozent auf 36.00 EUR), Nemetschek SE (+ 4.08 Prozent auf 62.45 EUR), HENSOLDT (+ 2.63 Prozent auf 85.14 EUR), SAP SE (+ 1.94 Prozent auf 154.22 EUR) und IONOS (+ 1.71 Prozent auf 33.24 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Siltronic (-5.86 Prozent auf 73.90 EUR), SMA Solar (-5.02 Prozent auf 52.95 EUR), AIXTRON SE (-4.93 Prozent auf 36.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.57 Prozent auf 71.65 EUR) und PVA TePla (-2.97 Prozent auf 32.72 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’867’119 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 161.819 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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