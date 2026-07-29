Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’523 -0.3%  SPI 20’350 -0.3%  Dow 52’376 -0.7%  DAX 25’476 0.1%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 6’252 -0.6%  Gold 4’016 -0.3%  Bitcoin 52’725 0.8%  Dollar 0.8199 0.1%  Öl 89.6 6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Logitech2575132Rheinmetall345850Kuros32581411Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
Deutsche Bank-Aktie mit Plus: Deutliches Ertragswachstum im zweiten Quartal
BASF startet neues Aktienrückkaufprogramm und baut Schulden ab - Aktie legt zu
KRONES-Aktie springt an: Umsatz- und Gewinnsteigerung im zweiten Quartal
Ausblick: AIXTRON SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
ETF Sparplan

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsausblick 29.07.2026 14:18:00

Ausblick: adidas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: adidas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Quartalszahlen bei adidas stehen an. Das prognostizieren Analysten.

adidas
168.28 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

adidas wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,39 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet.

adidas soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,60 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,95 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,51 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 26,72 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 24,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht
adidas-Aktie freundlich: WM ein voller Erfolg - Verkaufszahlen gehen durch die Decke
adidas-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?