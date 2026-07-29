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29.07.2026 14:18:00
Ausblick: adidas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Quartalszahlen bei adidas stehen an. Das prognostizieren Analysten.
adidas wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,39 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet.
adidas soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,60 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,95 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,51 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 26,72 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 24,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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