Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
69.10CHF
14.10CHF
25.64 %
15:25:52
SWX
29.01.2026 13:10:52
Nemetschek SE Buy
Nemetschek
68.07 CHF -3.09%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel auf 125 Euro belassen. Das Software-Unternehmen habe das Jahr 2025 ähnlich stark beendet, wie es begonnen habe, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal hätten die Konsensprognosen übertroffen./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.00 €
|
Abst. Kursziel*:
62.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.44%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse