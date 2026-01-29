Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

69.10
CHF
14.10
CHF
25.64 %
15:25:52
SWX
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel auf 125 Euro belassen. Das Software-Unternehmen habe das Jahr 2025 ähnlich stark beendet, wie es begonnen habe, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal hätten die Konsensprognosen übertroffen./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77.00 € 		Abst. Kursziel*:
62.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66.44%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

