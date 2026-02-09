Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler./ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.75 €
|
Abst. Kursziel*:
76.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.81%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
06.02.26
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.02.26
|XETRA-Handel TecDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
05.02.26