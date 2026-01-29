Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
67.85CHF
12.85CHF
23.36 %
13:48:56
SWX
29.01.2026 12:47:47
Nemetschek SE Neutral
Nemetschek
68.68 CHF -2.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137,50 Euro belassen. Der auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Softwarehersteller habe einen soliden Jahresschluss hingelegt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal liege über den Erwartungen, während die Margen diese knapp verfehlt hätten./rob/gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nemetschek SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
137.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
77.00 €
Abst. Kursziel*:
78.57%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
75.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
83.33%
Analyst Name::
Michael Briest
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|12:47
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Nemetschek SE
|68.35
|24.27%
