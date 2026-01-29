Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

67.75
CHF
12.75
CHF
23.18 %
16:53:16
SWX
29.01.2026 14:53:16

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
68.07 CHF -3.09%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach vorab veröffentlichten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Jahresumsatzwachstum 2025 habe über der Unternehmensprognose und dem Konsens gelegen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis des auf die Baubranche ausgerichteten Softwareherstellers habe die Erwartungen getroffen./rob/ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

