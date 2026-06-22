Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone anlässlich zweier Zukäufe in Australien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Transaktionen stärkten das Geschäft mit Milchprodukten und pflanzenbasierten Nahrungsmitteln (EDP) im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Celine Pannuti am Montag. Sie rechnet zunächst mit einem Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Prozentbereich./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65.24 €
|
Abst. Kursziel*:
37.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.40%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|12:00
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:00
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:00
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|60.22
|0.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Buy
|12:19
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|12:19
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|12:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight
|12:06
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|12:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Danone Overweight
|11:33
|
DZ BANK
1&1 Halten