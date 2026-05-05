National Grid 13.52 CHF 0.99% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Ein erkennbar stärkeres Wachstum rechtfertige für den britischen Stromnetzbetreiber einen Aufschlag gegenüber der historischen Bewertung, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erwähnte vor diesem Hintergrund auch eine schwache Kursentwicklung seit dem Ausbruch der Iran-Krise. Die Aktie bleibe einer ihrer "Top Picks"./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:45 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.