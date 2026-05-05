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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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15:24:17
BRXC
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05.05.2026 13:35:50

National Grid Outperform

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Ein erkennbar stärkeres Wachstum rechtfertige für den britischen Stromnetzbetreiber einen Aufschlag gegenüber der historischen Bewertung, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erwähnte vor diesem Hintergrund auch eine schwache Kursentwicklung seit dem Ausbruch der Iran-Krise. Die Aktie bleibe einer ihrer "Top Picks"./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:45 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
14.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.34 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
12.85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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