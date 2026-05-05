National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Ein erkennbar stärkeres Wachstum rechtfertige für den britischen Stromnetzbetreiber einen Aufschlag gegenüber der historischen Bewertung, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erwähnte vor diesem Hintergrund auch eine schwache Kursentwicklung seit dem Ausbruch der Iran-Krise. Die Aktie bleibe einer ihrer "Top Picks"./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
12.85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
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