Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Die europäischen Zahlungsdienstleister seien aufgrund ihres hohen Wachstums- und Margenpotenzials weiterhin attraktiv, allerdings in geringerem Umfang als noch im Vorjahr erwartet, schrieb Hannes Leitner am Sonntag. Die verstärkte Aktivität von Private-Equity-Firmen bei Nexi und zuletzt bei Edenred könnte den Bewertungen zumindest eine Untergrenze setzen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’166.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
880.70 €
|
Abst. Kursziel*:
32.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
884.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.90%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
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