NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Die europäischen Zahlungsdienstleister seien aufgrund ihres hohen Wachstums- und Margenpotenzials weiterhin attraktiv, allerdings in geringerem Umfang als noch im Vorjahr erwartet, schrieb Hannes Leitner am Sonntag. Die verstärkte Aktivität von Private-Equity-Firmen bei Nexi und zuletzt bei Edenred könnte den Bewertungen zumindest eine Untergrenze setzen./edh/ag;