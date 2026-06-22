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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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22.06.2026 12:19:49

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Die europäischen Zahlungsdienstleister seien aufgrund ihres hohen Wachstums- und Margenpotenzials weiterhin attraktiv, allerdings in geringerem Umfang als noch im Vorjahr erwartet, schrieb Hannes Leitner am Sonntag. Die verstärkte Aktivität von Private-Equity-Firmen bei Nexi und zuletzt bei Edenred könnte den Bewertungen zumindest eine Untergrenze setzen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’166.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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32.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
884.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.90%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
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12:19 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
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