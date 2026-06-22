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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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22.06.2026 14:36:34

SAF-HOLLAND SE Buy

SAF-HOLLAND
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland anlässlich eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der weiter positive Anlagehintergrund für den Nutzfahrzeug-Zulieferer basiere auf der strukturellen Führungsposition, der anhaltenden Margensteigerung, einer guten Kapitaldisziplin und sich bessernden Finanzkennziffern, schrieb der ab sofort zuständige Sebastian Ubert in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig werde die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zum Sektor gehandelt, der nicht gerechtfertigt erscheine./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.76 € 		Abst. Kursziel*:
31.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.58%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

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12.06.26
 Handel in Frankfurt: SDAX fester (finanzen.ch)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Hans-Werner Kaas, Mr Hans-Werner Kaas has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 5,100. The acquisition is part of a voluntary commitment ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Hans-Werner Kaas, Herr Hans-Werner Kaas hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 5.100 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Dagmar Rehm, Frau Dagmar Rehm hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 6.175 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer Selbstverpflichtung ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Dagmar Rehm, Mrs Dagmar Rehm has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 6,175. The acquisition is part of a voluntary commitment made by the ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Matthias Arleth, Herr Matthias Arleth hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Matthias Arleth, Mr Matthias Arleth has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 10,000. The acquisition is part of a voluntary commitment ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Jurate Keblyte, Mrs Jurate Keblyte has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 10,000. The acquisition is part of a voluntary commitment made ... (EQS Group)
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Analysen zu SAF-HOLLAND SE

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14:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08.05.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
15.04.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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