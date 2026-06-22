On Aktie 113454047 / CH1134540470
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|"Swiss Made"
|
22.06.2026 14:17:00
On-Aktie leichter: Co-Chefs verteidigen Produktion in Asien und pochen auf Schweizer Innovation
Die Co-Chefs Caspar Coppetti und David Allemann der Zürcher Sportschuhfirma On verteidigten im Interview mit der "NZZ am Sonntag" ihr Festhalten am Schweizerkreuz trotz Auslandproduktion.
Auch viele Menschen in der Bundesverwaltung und im Parlament würden zustimmen, dass das Schweizerkreuz auch für Geistesarbeit stehen solle. "Das geltende Recht sieht das auch so", unterstrich Coppetti.
Laut Co-Chef und Mitgründer Allemann ist dies umso wichtiger, da Innovation "die Zukunftsindustrie" der Schweiz sei. On beschäftige in Zürich zudem über 1200 Mitarbeitende, davon rund 400 in der Forschung und Entwicklung. "Wenn morgen ETH-Abgänger eine der besten Drohnen der Welt entwickeln und diese in Korea zusammenbauen lassen: Soll es dann nicht möglich sein, diese als Schweizer Innovation zu kennzeichnen?", fragte er.
Meist bessere Löhne als Konkurrenz
On produziert seine Schuhe in Vietnam und Indonesien. Zuletzt hatten tiefe Löhne in Fabriken vor Ort für Kritik gesorgt. Dazu sagten die Gründer: "Wir verlangen von unseren Produktionspartnern, dass ein existenzsichernder Lohn ausbezahlt wird, der häufig deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn im entsprechenden Land liegt."
Mehr als 90 Prozent der Schuhe werde bereits durch Arbeitskräfte gefertigt, die einen existenzsichernden Lohn erhielten. "Damit sind wir noch nicht bei unserem Ziel von 100 Prozent, aber wir sind deutlich weiter als die meisten unserer Mitbewerber", sagte Coppetti.
Keine "Mikromanager"
Angesprochen auf die von Experten kritisierte Doppelrolle als Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsidenten sagte Allemann: "Wir sind keine Standardfirma, sondern ein gründergeführtes Unternehmen. Unsere Aufgabe ist nicht nur, operativ zu führen, sondern auch die langfristige Strategie vorzugeben und sicherzustellen, dass wir entscheidungsfreudig bleiben."
Ausserdem seien die beiden keine "Mikromanager". Zudem habe die Firma "starke und unabhängige Verwaltungsräte".
Via NYSE notiert die On-Aktie zeitweise 0,46 Prozent im Minus bei 38,70 US-Dollar.
ls/
Zürich (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
Nachrichten zu On
|
15.05.26
|On-Aktie gesucht: Erster Shop in Stockholm eröffnet (AWP)
|
12.05.26
|On-Aktie rutscht dennoch ab: Starkes Wachstum zum Jahresstart 2026 - Ausblick erhöht (AWP)
|
11.05.26
|Ausblick: On verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.03.26
|On-Aktie rutscht ab: Gründer übernehmen die Führung (AWP)
|
23.03.26
|On-Aktie steigt: Nutzung des Schweizer Wappens gesichert (AWP)
|
23.03.26
|On darf Schweizerkreuz künftig unter Auflagen einsetzen (AWP)
|
23.03.26
|On darf Schweizerkreuz künftig unter Auflagen einsetzen (AWP)
Analysen zu On
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Iran-Verhandlungen im Blick: SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendiert dagegen seitwärts. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.