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"Swiss Made" 22.06.2026 14:17:00

On-Aktie leichter: Co-Chefs verteidigen Produktion in Asien und pochen auf Schweizer Innovation

On-Aktie leichter: Co-Chefs verteidigen Produktion in Asien und pochen auf Schweizer Innovation

Die Co-Chefs Caspar Coppetti und David Allemann der Zürcher Sportschuhfirma On verteidigten im Interview mit der "NZZ am Sonntag" ihr Festhalten am Schweizerkreuz trotz Auslandproduktion.

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"Es gibt in der Schweiz einen breiten Konsens - bei Universitäten, Hightech-Unternehmen, Dienstleistern und auch in der Industrie -, dass ein grosser Teil der Wertschöpfung in der Schweiz aus der Innovation kommt", sagte Coppetti.

Auch viele Menschen in der Bundesverwaltung und im Parlament würden zustimmen, dass das Schweizerkreuz auch für Geistesarbeit stehen solle. "Das geltende Recht sieht das auch so", unterstrich Coppetti.

Laut Co-Chef und Mitgründer Allemann ist dies umso wichtiger, da Innovation "die Zukunftsindustrie" der Schweiz sei. On beschäftige in Zürich zudem über 1200 Mitarbeitende, davon rund 400 in der Forschung und Entwicklung. "Wenn morgen ETH-Abgänger eine der besten Drohnen der Welt entwickeln und diese in Korea zusammenbauen lassen: Soll es dann nicht möglich sein, diese als Schweizer Innovation zu kennzeichnen?", fragte er.

Meist bessere Löhne als Konkurrenz

On produziert seine Schuhe in Vietnam und Indonesien. Zuletzt hatten tiefe Löhne in Fabriken vor Ort für Kritik gesorgt. Dazu sagten die Gründer: "Wir verlangen von unseren Produktionspartnern, dass ein existenzsichernder Lohn ausbezahlt wird, der häufig deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn im entsprechenden Land liegt."

Mehr als 90 Prozent der Schuhe werde bereits durch Arbeitskräfte gefertigt, die einen existenzsichernden Lohn erhielten. "Damit sind wir noch nicht bei unserem Ziel von 100 Prozent, aber wir sind deutlich weiter als die meisten unserer Mitbewerber", sagte Coppetti.

Keine "Mikromanager"

Angesprochen auf die von Experten kritisierte Doppelrolle als Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsidenten sagte Allemann: "Wir sind keine Standardfirma, sondern ein gründergeführtes Unternehmen. Unsere Aufgabe ist nicht nur, operativ zu führen, sondern auch die langfristige Strategie vorzugeben und sicherzustellen, dass wir entscheidungsfreudig bleiben."

Ausserdem seien die beiden keine "Mikromanager". Zudem habe die Firma "starke und unabhängige Verwaltungsräte".

Via NYSE notiert die On-Aktie zeitweise 0,46 Prozent im Minus bei 38,70 US-Dollar.

ls/

Zürich (awp)

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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