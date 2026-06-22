Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Muttergesellschaft Sartorius ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
164.10 €
|
Abst. Kursziel*:
58.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
165.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.29%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
30.04.26
|April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.03.26
|März 2026: Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie (finanzen.net)
|
24.03.26
|Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
|
17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets (EQS Group)
|
16.02.26
|Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025 (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|12:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|165.30
|1.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Buy
|12:19
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|12:19
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|12:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight
|12:06
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|12:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Danone Overweight
|11:33
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DZ BANK
1&1 Halten