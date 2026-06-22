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Gegensanktionen 22.06.2026 17:08:00

Aktien von Lockheed Martin, RTX und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste

Aktien von Lockheed Martin, RTX und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste

China hat zehn weitere US-Unternehmen auf seine Exportkontrollliste gesetzt und ergreift damit im Handels- und Technologiestreit mit Washington erneut Gegenmassnahmen.

Raytheon Technologies
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Exporteure dürfen den Firmen nach Angaben aus Peking keine Güter mehr liefern, die sowohl eine zivile als auch eine militärische Verwendung finden können.

Vizeministerpräsident Ding Xuexiang kritisierte in einer Rede in Peking, einige Länder setzten die nationale Sicherheit als Vorwand für Handelsbeschränkungen ein. Das könne zu geopolitischen Konflikten und Kriegen führen, Protektionismus nehme zu und es steige das Risiko einer Fragmentierung der Industrie- und Lieferketten. Durch Dialog müsse verhindert werden, dass wirtschafts- und handelspolitische Fragen als Druckmittel eingesetzt würden, forderte er.

Auf Chinas Exportkontrollliste stehen nun unter anderem die Firmen Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services sowie MP Materials und USA Rare Earth . Mehrere der Unternehmen arbeiten im Rüstungs-, Drohnen- oder Sicherheitsbereich. Andere sollen amerikanische Lieferketten für seltene Erden und Magnete aufbauen - einen Bereich, den bislang chinesische Firmen dominieren.

Parallel verbot Chinas Finanzministerium staatlichen Stellen, Produkte zu kaufen, die von 46 US-Unternehmen hergestellt werden. Betroffen sind unter anderem grosse Rüstungskonzerne und Rüstungssparten grosser Unternehmen, darunter Lockheed Martin, RTX (früher Raytheon) und Boeing .

Ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking stellte die neuen Massnahmen in Zusammenhang mit einer US-Entscheidung. Das Pentagon hatte am 8. Juni eine aktualisierte Liste von 188 chinesischen Unternehmen und verbundenen Einheiten veröffentlicht, die es als sogenannte chinesische Militärunternehmen einstuft. Darunter sind prominente Namen wie Alibaba, einer der grössten chinesischen Internet- und Onlinehandelskonzerne, und BYD, Chinas führender Hersteller von Elektroautos.

Die Papiere von Lockheed Martin verlieren im NYSE-Handel zeitweise 3,05 Prozent auf 495,36 US-Dollar. Die Anteilsscheine von RTX sinken derweil um 2,03 Prozent auf 181,83 US-Dollar. Die Boeing-Aktie verliert 0,58 Prozent auf 221,42 US-Dollar.

/jpt/DP/zb

PEKING (awp international)

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