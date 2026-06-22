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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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22.06.2026 12:17:58

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Tochter Sartorius Stedim ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
216.50 € 		Abst. Kursziel*:
36.26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
215.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.83%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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12:17 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.04.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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