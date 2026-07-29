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STOXX 50-Kursentwicklung 29.07.2026 15:58:15

Schwacher Handel: STOXX 50 sackt nachmittags ab

Schwacher Handel: STOXX 50 sackt nachmittags ab

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Shell
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Am Mittwoch verliert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.19 Prozent auf 5’429.15 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.137 Prozent auf 5’431.78 Punkte an der Kurstafel, nach 5’439.22 Punkten am Vortag.

Bei 5’460.62 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’411.21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.088 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 5’360.10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Wert von 4’992.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’515.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.52 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’489.89 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 6.74 Prozent auf 1’160.00 EUR), BP (+ 3.12 Prozent auf 5.42 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.38 Prozent auf 33.12 GBP), Rio Tinto (+ 1.81 Prozent auf 69.89 GBP) und BAT (+ 1.71 Prozent auf 47.49 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-2.14 Prozent auf 189.50 CHF), National Grid (-2.05 Prozent auf 11.93 GBP), Rolls-Royce (-1.73 Prozent auf 13.95 GBP), GSK (-1.50 Prozent auf 19.99 GBP) und UniCredit (-1.28 Prozent auf 80.69 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 11’898’403 Aktien gehandelt. Mit 551.071 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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