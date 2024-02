ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Während es in der Kapitalverteilung eine deutliche Veränderung gegeben habe und er darin ein Vertrauen des Managements in die künftigen Erträge sehe, sei das vierte Quartal des Rückversicherers enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zugleich auf die größere Zuversicht für 2024./ck/gl;