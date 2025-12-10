Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
516.80CHF
10.00CHF
1.97 %
10:51:01
SWX
11.12.2025 09:46:36
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
519.43 CHF 1.73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
