SMI 12'914 -0.1%  SPI 17'749 -0.1%  Dow 48'058 1.1%  DAX 24'173 0.2%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5'739 0.5%  Gold 4'212 -0.4%  Bitcoin 71'792 -2.4%  Dollar 0.7966 -0.4%  Öl 61.5 -1.6% 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

517.20
CHF
10.40
CHF
2.05 %
13:54:32
SWX
11.12.2025 12:24:45

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
520.91 CHF 2.02%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Munich Re nach vermeldeten Zielen für das Jahr 2030 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Ivan Bokhmat attestierte dem Rückversicherer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Pläne, was das Gewinnwachstum mit Schwerpunkt auf den Lebens- und Krankenversicherungsbereich betrifft. In puncto Kapitalrückflüsse sähen die Pläne auf den ersten Blick weniger aggressiv aus./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
625.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
559.40 € 		Abst. Kursziel*:
11.73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
558.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.93%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

12:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
09:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
